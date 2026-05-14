1点取り入れるだけでシンプルコーデのアクセントになる柄アイテム。存在感があるぶん、派手見えするのでは？ どう着こなせばいい？ と悩むことも。そこで今回は柄アイテムを取り入れた、おしゃれさんの「サマ見えコーデ」をご紹介します。【しまむら】なら手に取りやすい価格で展開されているから、初心者さんも手に取りやすいはず。気になったらぜひ真似してみて。 甘さを抑えた大人のドット柄スタイル 【