離婚を考えたとき、多くの女性は「まずは夫に素直な気持ちを伝えなければ」と思い込んでしまう——しかし、その思い込みが、その後の人生を大きく損なわせることがある。長年我慢を重ねて決意したとしても、夫側は全く離婚など考えていないことがほとんど。感情の勢いで口に出した途端、相手に先手を打たれ、受け取れるはずの資産や条件を失ってしまうケースは少なくないという。数多くの離婚相談を受ける離婚カウン