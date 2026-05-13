ゴールデンウィークの連休が終われば、いよいよ“新入社員”が本格的に現場へ出てくる。しかし、すぐに辞めてしまう新入社員が取沙汰される昨今。厚生労働省によると、令和4年3月に卒業した新規大卒就職者の3年以内の離職率は33.8％で、1年目だけでも12.1％が離職している。新入社員の早期離職は、もはや珍しい話ではない。その中には戦力になるどころか、“始まる前に終わってしまう”ケースもあるようだ。◆仕事内容の解像度が低