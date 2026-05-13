イランのカーグ島沖で流出した石油＝6日/Sentinel-2/European Space Agency（CNN）イランのカーグ島沖で発生した大規模な石油流出の影響が続く中、専門家は新たな流出が始まっている可能性があると警鐘を鳴らしている。カーグ島は通常ならイランの原油輸出の約9割を扱う珊瑚礁の島。人工衛星画像では、島の沖合で先週確認された流出した石油が南の方へ流れ、その過程で断片化している様子が確認できる。こうした中、武力紛争の環境