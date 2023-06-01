イギリスの地方選挙で与党労働党が大敗したことを受け、スターマー首相に辞任を求める声が強まっています。「スターマー降ろし」が活発化する中、本人は変わらず続投の意向を示しています。イギリスメディアによりますと、これまでに80人を超える労働党の下院議員がスターマー首相に辞任を求めました。また、重要閣僚であるクーパー外相や他の閣僚からも辞任を求める声が出るなど、閣内からもスターマー首相への辞任圧力が強まって