（CNN）サウジアラビアが複数回にわたり、イランに対する秘密裏の攻撃を実施していたことが分かった。自国への攻撃に対する報復とみられる。ロイター通信が報じた。この事案について説明を受けた西側当局者2人及びイラン当局者2人の話として伝えた。ロイター通信によると、西側当局者らはこれらの攻撃について、3月下旬に行われたとみている。今回の攻撃は、サウジアラビアがイラン領土への直接攻撃を行ったことが認識された初めて