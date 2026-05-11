ウェストハムは物議を醸しているアーセナル戦の判定をめぐり、プロ審判協会（PGMOL）に説明を求めるようだ。11日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。プレミアリーグ第36節が現地時間10日に行われ、ウェストハムは本拠地『ロンドン・スタジアム』にアーセナルを迎えた。1点ビハインドで迎えた90＋5分、ジャロッド・ボーウェンが蹴った右コーナーキックから最後はカラム・ウィルソンがネットを揺らしたが、ビデオ・アシスタ