新宿から快速電車で約1時間。外国人旅行者に人気の高尾山に近い東京都八王子市が5月12日、市のホームページで「元八王子町二丁目におけるツキノワグマの出没について」と題する情報を公開した。「市によると2026年4月29日20時15分ごろ、体長1メートルを超える成獣のツキノワグマ1頭が、イノシシ捕獲用のセンサーカメラに映っていたということです。これまでクマの出没が確認されていなかった、住宅地に近いエリアだと報じられてい