【ミスタードーナツ】から、台湾発祥のスイーツ「フングイ」を使ったドリンクが登場しました。今回は、「ぷにゅん食感」（公式サイトより）のフングイとフルーツティを組み合わせた「期間限定ドリンク」を、実際に食べてみた感想とともに紹介。見た目も楽しめる新商品をチェックしてみましょう。 新食感ドリンクにワクワク！ 「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン & マンゴー