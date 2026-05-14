〈警察も検察も解明できなかった「55億5000万円の行方」…Netflix『地面師たち』のモデルが獄中から明かした“カネの真相”〉から続くNetflixドラマ『地面師たち』では、なりすまし犯が殺害されるシーンが描かれた。しかし現実の地面師たちが選んだのは、殺人ではない「別の方法」だった。【写真】カミンスカス操がモデルに…Netflix『地面師たち』で綾野剛が演じた辻本拓海を見る綾野剛演じる辻本拓海のモデルとなった男、カ