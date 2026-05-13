フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。高市早苗首相が「行くべき国」を実名指摘した。古舘は「高市さん、おかしいな」と切り出し、「いやね、この前ゴールデンウィークで、外国行ったでしょ？これに関して“おかしいな”と思ってるの。これはね、先に言っとくと、何もね、“外国行って、中国に利するような立ち回りの外交やってきて”なんて露ほどにも思ってないよ。俺は。そうじゃないけ