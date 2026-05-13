5月12日、全国のセブン‐イレブンにて新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」が順次発売されました。冷凍食品史上“最大級”のボリュームを謳う本商品は、総重量約810g、さらには1595kcalという、（いい意味で）体に悪い気しかしない背徳感たっぷりの一品です。そもそも地方民にとってはあまり馴染みがないG系。鹿児島在住の記者も例外ではありません。県内にG系店はあるものの、量が多い・注文の仕方が独特といった話ば