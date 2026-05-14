日本事務器株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 啓一、以下「NJC」)は、国立大学法人 東京大学 大学院農学生命科学研究科 農業・資源経済学専攻(東京都文京区、准教授：中谷 朋昭(現：日本大学 生物資源科学部 教授)、以下「東京大学 農業・資源経済学専攻」)、および沼津中央青果株式会社(本社：静岡県沼津市、代表取締役社長：雨宮 主、以下「沼津中央青果」)と、2024年9月より共同研究をしている卸売市場取引の