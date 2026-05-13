タレントのマツコ・デラックス（53）が「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）に復帰したことが視聴者の間で話題だ。【もっと読む】マツコいよいよガラケー廃止か？ 2014年には一度“卒業宣言”していた！マツコは5月11日放送の同番組に2カ月ぶりに登場。2月に首の脊髄の緊急手術を受けた後の入院により、3月16日の放送分から5月4日の放送分まで収録を欠席していた。久々にスタジオに姿を見せたマツコは「あ〜、やだ、やだ！ 働