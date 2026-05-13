5月11日、大竹まことがパーソナリティーを務めるラジオ番組『大竹まこと ゴールデンラジオ!』（文化放送）が放送された。番組に出演したゲストが、高市早苗首相に対して差別的な表現を使って批判する場面があり、物議を醸している。月曜から金曜まで、大竹がさまざまなゲストを招き、時事問題などを扱う同番組。この日は、13時台に放送されたコーナー「大竹メインディッシュ」に、著書『AIは人間を殺さない、飼い殺す 全体主義