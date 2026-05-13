芸能界を引退した元女優・堀北真希さんの妹でモデルの奈々未（31）が12日までに自身のインスタグラムを更新。旅行先のハワイでの様子を公開した。奈々未は「Hawaii〜〜今年も来れて幸せだ〜〜〜！！！私にいつもパワーと癒しを与えてくれる大切な場所ハート」とつづり、お気に入りの場所であることを紹介。「身体を水に浮かべてぷかぷか浮くだけでも本当気持ち良いんだ〜。はしゃぎ気味です」とワイキキのビーチで水着姿ではしゃ