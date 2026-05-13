◇セ・リーグ巨人4―2広島（2026年5月13日福井）巨人の坂本勇人内野手（37）が13日の広島戦（福井）で今季2号アーチを放ち、史上48人目となるNPB通算300本塁打を達成した。巨人生え抜きの300号は2013年4月21日広島戦（マツダ）の阿部慎之助（現監督）以来13年ぶり7人目。プロ初本塁打は2008年4月6日の阪神戦（東京D）で、19歳での満塁アーチだった。延長12回表に1点勝ち越され、1―2で迎えたその裏だった。イニングま