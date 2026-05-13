物価上昇が続く中、毎月の通信費を見直したいと考える人も多いのではないでしょうか。特にシニア世代では、固定電話とスマートフォンの両方を契約しているケースも少なくありません。今回は、固定電話をやめ、さらに格安スマホに切り替えると、どれくらい節約できるか試算してみます。また、ファイナンシャル・プランナーでAll Aboutマネーガイドの舟本美子さんに通信費見直しのアドバイスをもらいました。固定電話と大手キャリア
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