実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「うちの親は、子育てに失敗したらしい」と題した動画を公開し、動画内での発言が波紋を広げている。 岸谷は動画冒頭、「死ぬほど炎上してまして」と切り出し、1日に出演したフジテレビ系情報バラエティー番組「ぽかぽか」で語った「都知事になりたい」という野望について言及。その影響で、両親にまで誹謗（ひぼう）中傷が及んでいる状況