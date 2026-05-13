パナソニックホールディングスが発表した2025年度（2025年4月〜2026年3月）連結業績は、売上高が前年比4.8%減の8兆487億円、営業利益は同44.6%減の2364億円、調整後営業利益は同4.2%減の4474億円、税引前利益は同45.9%減の2631億円、当期純利益は同45.6%減の2089億円と、減収減益となった。2025年度は減収減益、米関税も影響パナソニックホールディングス 取締役 執行役員 グループCFOの和仁古 明氏パナソニックホールディングスの