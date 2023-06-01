各企業の取材をしていると、机があったり、椅子だけだったり、時には屋外だったりと、会場によって環境に差があります。屋外の時は、割り切って動画を撮影したり、片手にボイスレコーダー、もう一方に写真撮影用のスマートフォンを持ちますが、椅子だけのパターンが少々厄介。というのも、個人的にはプレゼンの内容を、パソコンでメモを取りたいため、アンバランスな膝の上にパソコンを置き、時にはカメ