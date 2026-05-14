リーグ・アン第29節の延期分が13日に行われ、2位RCランスと首位パリ・サンジェルマン（PSG）が対戦した。PSGが勝てば5連覇達成という一戦は、29分に動いた。ウスマン・デンベレが敵陣でボールを奪い、すぐさま浮き球のパスを送ると、抜け出したフビチャ・クヴァラツヘリアが右足でシュートをゴールネットに突き刺す。これでPSGは5連覇へ先制に成功した。その後、スコアは動かずに迎えた後半アディショナルタイム3分、PSGは同