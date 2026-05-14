「元夫は、暴力を振るうわけでも 生活費を入れてくれないわけでもなく お酒も飲まない もちろん浮気もなかった。だけど 何かの拍子に機嫌が悪くなって そうすると何週間も口をきいてくれなくなる。家の中の空気は緊張感でピーンと張り詰めて……20年もそれをやってきて、もし別れたらどうなんだろう？と想像してみたら……」【動画】夫に悪いところはない？辛かった理由とは……結婚直後から、ふとしたきっかけで始まった夫の無