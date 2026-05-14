吉本芸人の間でボッ発していた「いじめ問題」が急転直下の“解決”を迎えた。お笑い芸人の中山功太（45）が5月12日、サバンナの高橋茂雄（50）からいじめを受けていたとした発言をXで撤回したためだ。【もっと読む】犯人探しはまだまだ続く？ 中山功太案件“解決”で強まる「パンサー尾形の件は誰なの？」の疑問問題の発言は5日公開のABEMAの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で飛び出したもので、中山が「10年間ぐら