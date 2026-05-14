中国国営の中央テレビは、日本時間の午前11時すぎ、アメリカのトランプ大統領が人民大会堂に到着し、歓迎式典が始まったと報じました。このあと、習近平国家主席との首脳会談が行われます。会談ではイラン情勢や貿易問題、台湾問題などが議題になる見通しです。2人が顔を合わせるのは、去年10月に韓国・釜山で行われた米中首脳会談以来、およそ半年ぶりとなります。