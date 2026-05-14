3日のケンタッキーダービー5着に健闘したダノンバーボン（牡3＝池添）は左膝の手根骨を骨折していることが14日、分かった。池添師は「昨日、検疫を終えて現在は北海道へ移動中です。社台ホーススリニックで検査をしてから手術になると思います。復帰時期は経過を見ながらにまりますが、年内は休養に充てると思います。この休養で成長してくれれば。アメリカから帰ってこられて良かったです」と説明した。現段階で全治は不明。