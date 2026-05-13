5月13日、女子フィギュアスケ―トの坂本花織選手が引退会見を行った。【写真】「めちゃくちゃ上手」と話題になった坂本花織選手の“美文字”2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックではシングルスで銀メダルを獲得し、現役最後の舞台となった3月の世界選手権では、ショートとフリープログラムの両方で1位をマークし、見事に優勝。有終の美を飾った。「ミラノ五輪では、その実力から日本チームを牽引する存在でした。その