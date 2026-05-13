「なんとなく体調が悪い」「いつもだるい」「眠れない」「抜け毛や肌荒れがひどい」etc。そんな状態が“普通”になっていませんか？ 病気ではないのに心身が不調な状態を、東洋医学では「未病（みびょう）」と呼びます。なんとなく不調な「未病」の人が増えるにつれ、東洋医学――鍼（はり）、灸（きゅう）、漢方薬、指圧、薬膳などへの期待が年々高まっています。そんななか、“予約の取れない鍼灸師”として注目されているのが白