電車やバスで席を譲る。日常の中で人々の親切心を垣間見て、暖かい気持ちになる人も多いのではないでしょうか。しかし、中にはその親切を「権利」だと勘違いし、感謝を忘れた傲慢な大人がいるようです。今回の取材は、何気ないバスの車内で起きた少し厄介な一幕です。◆静かな朝の楽しみと、わずかな“当たり席”今回話を聞いたのは、都内で働く雑誌編集者の小堀さん（仮名・29歳）。出版社に入社して数年、まだ“駆け出し