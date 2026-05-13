GW中の5月4日からの1週間、フジテレビのゴールデン帯、プライム帯の週間世帯視聴率はNHK＆民放でテレビ東京を下回る5位だった（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。制作関係者は言う。「全日（6時〜24時）だけはテレビ東京を上回っていましたが、10日の日曜日は、全日の個人視聴率がフジ2.0％テレ東2.3％となり、ついにテレ東に追い越されてしまいました。制作幹部はショックを受けています。中居問題を機に、大幅に予算が削減され、