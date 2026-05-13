大阪メトロは、昨年の大阪・関西万博などに向けて購入し、不具合を受けて継続使用を断念した１９０台のＥＶ（電気自動車）バスについて、販売会社に代金の返還を求めている。しかし、販売会社は民事再生法の適用を申請。大阪メトロが求めた契約解除についても争う姿勢を示しており、購入代金の回収は不透明な状況となっている。（猪原章、大槻浩之）契約解除「争う」「安全性については、納入手続き後も確認、改善を進めてきた