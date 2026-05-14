フランス・ボルドーに停泊中の英国のクルーズ船で、急性胃腸炎症状を示した90代の乗客が死亡し、乗客と乗務員ら1700人余りに船内隔離措置が取られたと、AFP通信が13日（現地時間）に報じた。報道によると、英国の船会社「アンバサダー・クルーズ・ライン」が運航するクルーズ船「アンビション」号は、今月6日にスコットランド北部のシェトランド諸島を出港し、ベルファスト、リバプール、フランス・ブレストを経て、前日の12日夕方