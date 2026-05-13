メ～テレ（名古屋テレビ） 13日、名古屋市中村区で90代の女性が男に液体をかけられたうえ、持っていたかばんから現金約20万円を抜き取られる被害があり、警察は現場から逃げた2人の男の行方を追っています。 警察によりますと、13日午前11時ごろ、中村区の集合住宅敷地内を歩いていた女性（93）が、後ろから来た男に突然白っぽい液体を頭にかけられました。 その後、女性を心配する様子を見せ近づいてきた別の男