手軽に出会えるツールとして定着したマッチングアプリですが、その裏側では嫌な思いをした人も多いといいます。株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』が実施した「マッチングアプリの要注意人物 実態調査レポート2026」によると、女性の嫌な思い出の1位は「既婚者・ヤリモク」でした。男性の嫌な思い出はどのようなことが1位だったのでしょうか。【ランキング】マッチングアプリの「嫌な思い出」TOP7調査は