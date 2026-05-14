フィギュアスケートの坂本花織選手が現役引退会見に出席しました。ミラノ・コルティナオリンピックで、個人・団体共に銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では自己ベストで日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。21年間のスケート競技の幕を閉じます。「現役の間は練習や試合だったりたくさんの感情に動かされてその結果に対して一喜一憂するのがあった。現役でリンクに立ってるのは青春な