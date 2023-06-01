自身の子どもを押し入れに閉じ込め鍵をかけたり、両手足を縛ったりしたことで低体温症にさせたとして40代の両親とこの子どものきょうだいが逮捕されました。警視庁は、日常的な虐待行為があったとみて調べています。10代の子どもへの逮捕監禁致傷の疑いで逮捕されたのは、40代の両親と20代のきょうだいのあわせて3人です。捜査関係者によりますと3人は共謀のうえ、2026年1月下旬から数日間、都内の自宅で10代の子どもを押し入れに