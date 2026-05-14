大好きなおばあちゃんのベッドを占領したハスキーさん。さすがに怒るかと思いきや…？その後のふたりの微笑ましいやり取りが反響を集め、投稿には「幸せ空間すぎる」「なんだかんだ嬉しそうですね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：87歳おばあちゃんのベッドを『大型犬が占領した』結果→怒るかと思いきや…まるで『本当の孫のような光景』】 おばあちゃんのベッドを占領したわんこ Instagr