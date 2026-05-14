外出から帰宅し、お留守番してくれていた柴犬さんの様子を見ると…。思わず抱きしめたくなる、あまりにも健気で愛おしい行動が話題になっているのです。 胸がギュッと締め付けられるような、微笑ましいその光景は記事執筆時点で54万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：用事を済ませて帰宅→寝ていた犬が、なぜか『ダウンジャケット』を…尊くて泣ける『まさかの光景』】