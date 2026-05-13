93年の放送開始から30年以上にわたって、その日のニュースを端的に伝えている生放送の報道番組『NHKニュース7』（NHK）。NHKらしい淡々としたニュース番組なのだが、12日放送回でまさかの“放送事故”が目撃された。この日の放送回では、冒頭に攻撃したイランへの対応に苦慮する米・トランプ大統領について報道。イラン側の対応にいらだちを隠せないトランプ氏が、さらなる大規模攻撃を検討しているという海外報道を紹介し、中国訪