女子中学生を自宅に連れ込んで「警察に捕まるかもしれないと、覚悟は決めていました」SNSで知り合った女子中学生Aさん（当時15歳）を自宅に呼び出して性行為に及んだ47歳の男は、法廷でこう“覚悟”を述べていた。「’26年１月20日、埼玉県警本庄署は不同意性交等の容疑で、レンタカー店でアルバイトをしていた加藤毅（つよし）被告（47）を逮捕しました。加藤被告は’25年11月に東京都内在住のAさんが16歳未満であることを知りな