Xperia 1 VIII 左からネイティブゴールド、ガーネットレッド、アイオライトシルバー、グラファイトブラック ソニーは、「Xperia 1 VIII」のSIMフリーモデルを6月11日に発売する。カラーはグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッド、SIMフリー限定のネイティブゴールドの4色。価格はオープン。通信事業者からも6月中旬以降に発売される