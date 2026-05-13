2025年に第一子が生まれ、アメリカで幸せな生活を送っている小室圭さん眞子さんファミリー。ご結婚後、一度も帰国していないため、遠い日本からはときどき現地のニュースで元気そうなお姿を拝見することしかできません。アメリカのタブロイド紙「ニューヨーク・ポスト」が4月19日、親子三人の姿をスクープ。その近影が日本でも話題になっています。◆公開当初は子どもの「性別」表す単語が「ニューヨーク・ポスト」のタイトル