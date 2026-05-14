クルーズ船「アンビション号」＝13日、フランス・ボルドー（AP＝共同）【パリ共同】フランス南西部ボルドーに12日から停泊中のクルーズ船「アンビション号」で約80人が胃腸の不調を訴え、当局は13日、集団感染の疑いがあるとして乗客乗員1700人以上を隔離した。その後、疫学調査でウイルス性胃腸炎の発生を確認。無症状者の下船禁止措置を解除した。フランスメディアが伝えた。大西洋を航行中だった別のクルーズ船で集団感染の