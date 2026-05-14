コンセプトカーは流麗なクーペモデルBMWは、5月15日にイタリアで開催されるコンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステで、新型コンセプトカー『ビジョンBMWアルピナ』を発表する予定だ。【画像】BMW 3シリーズをハイパフォーマンスかつラグジュアリーに仕上げたモデル【アルピナB3 GTを詳しく見る】全68枚1月にアルピナブランドがBMWグループ傘下に入って以来、初の大型発表となる。ビジョンBMWアルピナの予告画像 &#