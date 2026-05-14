大物国会議員が無名市議に敗れる──。そんな波乱が現実となるかもしれない。【もっと読む】高市首相「政治とカネ」追及に「検討する」連発…立憲・蓮舫議員との議論は「時間の無駄」か？（2025年）立憲民主党の東京都連会長選が8日から始まり、15日の都連大会で投開票される。今年1月まで会長を務めていた長妻昭衆院議員が中道改革連合へ移り、約4カ月間にわたり会長の座が空席となっていた。当初は都連会長代行の蓮舫参院