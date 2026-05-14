「大谷さん。山本さん。チームのみなさんおつかれさまでした」【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。3回の第2打席で12試合ぶりとなる7号ソロを放った。山本由伸投手も先発したこの試合、スタジアム最前列付近には日本の人気芸能人がいたようだ。大谷は「1番・指名打者」で先発出場。第1打席は