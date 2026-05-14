○ ブレーブス 4 − 1 カブス ●＜現地時間5月13日トゥルイスト・パーク＞カブスの今永昇太投手（32）が13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦に先発登板。8回途中5安打2失点と好投したが、打線の援護なく今季3敗目（4勝）を喫した。「5番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（31）は4打数無安打。カブスは投打が噛み合わず4連敗となった。5月に入り2戦2勝と好調な今永。この日もメジャー最高勝率を誇るブレーブス打