5月12日に発表された「映画館大賞」をめぐり、SNS上で思わぬ議論が巻き起こっているーー。同賞は、全国の映画館スタッフの投票によって「映画館でこそ観てほしい作品」を選出する新設アワード。記念すべき第1回は話題作『国宝』が大賞を受賞した。「投票の対象は2025年公開の988作品と、2026年公開予定の162作品です。Netflixなどの配信プラットフォームが台頭する時代に、観客の足が劇場から遠のく現状を打破したいという狙い