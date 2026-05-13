俳優・坂上忍（58）が13日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」にゲスト出演し、芸能界引退について言及する場面があった。坂上は「僕はもう65歳でさよならしたいので。本当は60歳を目標にしていたんですけど」と、自身の引退について切り出す。「今続けている仕事を無理やり辞める必要はないと思っていたんですよ。でも65歳になったらね。そのために今仕事を半分にしているんですよ。いきなりバスって