青髪にスプリットタン、喉元や胸部から腹部にかけた刺青が目を引く女性がいる。被写体モデルやインフルエンサーとして活動する、まこてぃんデストロイさん（@makotinDESTROY）、32歳だ。16歳で初めての刺青を彫ったと話す彼女の半生を聞いた。◆刺青を入れ、違法キャバクラ勤務の16歳――身体の広範囲にわたって刺青が彫られていますが、ファーストタトゥーは16歳のときだったとか。まこてぃん：そうです。15歳くらいのときに交